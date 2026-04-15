Гонконг принимает Азиатско‑Тихоокеанский саммит Всемирной интернет‑конференции

В Гонконге проходит Азиатско-Тихоокеанский саммит Всемирной интернет-конференции – событие, которое уже во второй раз собирает в городе политических лидеров, технологических визионеров и представителей крупнейших компаний мира. Главная тема форума – как цифровые и интеллектуальные технологии меняют развитие государств и формируют общее будущее в киберпространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На открытии глава администрации Гонконга Джон Ли подчеркнул: искусственный интеллект становится ключевым двигателем роста. Гонконг входит в число мировых лидеров по готовности к внедрению ИИ и занимает третье место в глобальном рейтинге конкурентоспособности – сразу после Нью-Йорка и Лондона. Власти делают ставку на резкое увеличение вычислительных мощностей – к 2032 году их планируют нарастить в десятки раз.

Ван Цзинтао, заместитель руководителя Управления киберпространства Китая:

Мы должны придерживаться принципов подлинного многостороннего взаимодействия, выступать против технологической гегемонии и логики игры с нулевой суммой. Необходимо создать международный механизм с широким участием государств, чтобы сформировать глобальную систему цифрового управления и стандарты, основанные на общем консенсусе.

После выступлений лидеров участники обсуждают цифровую безопасность, регулирование ИИ и риски, связанные с новыми технологиями. Гонконг представил стратегию «Finance+», которая должна помочь технологическим компаниям быстрее привлекать инвестиции и выходить на новые рынки. На саммите демонстрируют и практические достижения – от бионических протезов до решений в сфере цифровой медицины.