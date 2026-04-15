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ОПЕК: добыча нефти на Ближнем Востоке резко упала

15 апреля 2026 07:36
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На Ближнем Востоке в марте произошло резкое падение добычи нефти. Об этом говорится в новом отчете ОПЕК. Организация связывает ситуацию с военными действиями, в которые с конца февраля втянуты США, Израиль и Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК: добыча нефти на Ближнем Востоке резко упала-2

Из-за напряженности в регионе Ормузский пролив – ключевой маршрут для мировой нефти – оказался почти заблокирован. Экспорт сократился, и крупнейшие производители были вынуждены снижать объемы. По оценке ОПЕК, добыча стран картеля упала на 27 % по сравнению с февралем. Наибольшее сокращение зафиксировано в Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Ирак сообщил о резком падении экспорта – мартовские объемы оказались в несколько раз ниже февральских. 

В отчете отмечается: добыча в Иране снизилась незначительно, похожая динамика наблюдается в Алжире, Ливии и Габоне. На этом фоне Нигерия, наоборот, немного увеличила производство. ОПЕК также пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть во втором квартале – минус полмиллиона баррелей в сутки. Однако организация подчеркивает: снижение временное. По ее оценке, в третьем и четвертом кварталах спрос восстановится, а общий прогноз на год остается прежним.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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