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Мерц: Евросоюз хочет предложить Венгрии альтернативу «Дружбе» через Хорватию

15 апреля 2026 07:22
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Мерц: Евросоюз хочет предложить Венгрии альтернативу «Дружбе» через Хорватию-0

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Будапешту предложен в качестве альтернативы «Дружбе» нефтепровод, идущий через территорию Хорватии, пишет РИА Новости.

По данным венгерского избиркома, на выборах в парламент страны, прошедших 12 апреля, партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром опережает партию «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана. Данные комиссии указывают на то, что «Тиса» приобретает 138 из 199 мест, что является достаточным для конституционного большинства. «Фидес» получает 55 мест.

По словам немецкого политика, ранее предыдущим правительством Венгрии предложение об альтернативном нефтепроводе не было принято. «Я исхожу из того, что в этом отношении ситуация изменится, и что государство Венгрия больше не ищет такой близости с Россией», – указал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Германии.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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