«Быдлу Пушкин противен». Почему в Харькове снесли памятник поэту?

Григорий Азаренок, СТВ:

Посмотрите – последние писки украинской демократии. Это памятник Александру Сергеевичу, который был первый в Российской империи. Это памятник в Харькове. Вот так вот, надев петлю, его демонтировали, сняли. Они убирают признаки более развитой цивилизации или что? Это было достояние Харькова, украинского народа в том числе, написана поэма «Полтава». И то, что сейчас происходит с Екатериной, и так далее.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Да, это рождение новой цивилизации, это рождение быдла из народа. Такое выделение, структурирование. Из народа возгоняется быдло, быдло начинает диктовать свои правила, быдлу Пушкин противен. Своих памятников у них никогда не будет, потому что они даже Сашко Билого не поставят на памятник, потому что обязательно найдется другой Сашко, который начнет орать: «Так я же круче! Что же вы его ставите, а не меня?» И дождется, что его тоже грохнут. Это государство тотальной коррупции, как я его называл, сейчас выпаривает из себя потрясающего качества быдло. Памятник Екатерине…