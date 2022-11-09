«Быдлу Пушкин противен». Почему в Харькове снесли памятник поэту?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Посмотрите – последние писки украинской демократии. Это памятник Александру Сергеевичу, который был первый в Российской империи. Это памятник в Харькове. Вот так вот, надев петлю, его демонтировали, сняли. Они убирают признаки более развитой цивилизации или что? Это было достояние Харькова, украинского народа в том числе, написана поэма «Полтава». И то, что сейчас происходит с Екатериной, и так далее.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Да, это рождение новой цивилизации, это рождение быдла из народа. Такое выделение, структурирование. Из народа возгоняется быдло, быдло начинает диктовать свои правила, быдлу Пушкин противен. Своих памятников у них никогда не будет, потому что они даже Сашко Билого не поставят на памятник, потому что обязательно найдется другой Сашко, который начнет орать: «Так я же круче! Что же вы его ставите, а не меня?» И дождется, что его тоже грохнут. Это государство тотальной коррупции, как я его называл, сейчас выпаривает из себя потрясающего качества быдло. Памятник Екатерине…
Григорий Азаренок:
Есть указ – основать город Одессу на месте крепости такой-то.
Андрей Муковозчик:
Выясняется, что городу Одессе это уже не указ. А что им указ в таком случае? Быдло не нуждается в интеллектуалах, в нравственности, в государственных деятелях, в поэтах – ни в чем этом быдло не нуждается. Они скоро начнут туалетную бумагу со злостью выбрасывать и бегать за людьми, которые все еще ей пользуются.
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