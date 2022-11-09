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В Греции полицию забросали коктейлями Молотова и камнями

09 ноября 2022 19:18
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Новости Греции. Общенациональная забастовка в Афинах переросла в серьезные беспорядки. Толпа активистов забросала полицию коктейлями Молотова и камнями, в ответ правоохранители применили газ и светошумовые гранаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции полицию забросали коктейлями Молотова и камнями-1

По меньшей мере 10 человек задержаны. Люди протестуют против повышения цен, низких зарплат и снижения уровня жизни. В результате Афины буквально стали нежизнеспособными. Общественный транспорт работает с большими перерывами, поскольку водители тоже участвуют в забастовке. В море не вышло ни одно рыболовное судно, греческая авиакомпания объявила об отмене или переносе значительной части рейсов. Также приостановлена работа местных СМИ. Всего же участие в сегодняшней забастовке приняли порядка 20 тысяч греков.

# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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