Польские полицейские присоединились к акции протеста грузоперевозчиков

Новости Польши. Грузоперевозчики Польши вышли на акцию протеста. Поводом для демонстрации стали действия сотрудников местных погранпереходов, которые злонамеренно создают длинные очереди на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша буквально трещит по швам. Если раньше недовольство в основном высказывали работники социальной сферы, то теперь к акциям присоединились и правоохранители. Люди требуют индексировать их заработные платы в соответствии с инфляцией. Протестующие полицейские, пожарные, таможенники, пограничники, спасатели и подчиненные МВД собрались у здания польского правительства. С флагами и транспарантами они перекрыли улицу в центре города. Всего на акцию съехались 6 тысяч человек.