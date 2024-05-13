Будут ли переговоры между Россией, Украиной и странами Запада? Ответил главред издания «Украина.ру»

Искандер Хисамов, главный редактор издания «Украина.ру»:

Они возможны. Опять же, вероятность невысокая и не видна она сейчас. Должны произойти какие-то изменения в военных ситуациях. Я надеюсь на то, что Россия предпримет заметные, решительные действия, собственно, они предпринимаются, но наталкивается на серьезное сопротивление. Если будут военные успехи, если мы сможем потрясти союзников, испугать своей силой – для этого нужны действия. Тогда будет возможность для переговоров. Сейчас мы видим, что идет параллельно войне реальной страшная психологическая война между Западом как таковым и игроками, которые играют в разные игры, и Россия, и Беларусь. Это очень важная вещь. И кто психологически просядет, тот первый запросит переговоры, у того будет слабая позиция.

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