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NYT: успешное наступление России на Харьков может вынудить Запад начать переговоры

13 мая 2024 13:19
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Обозреватели американского издания The New York Times прогнозируют начало переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса в случае успешной атаки российских военных на Харьков, передает ТАСС.

Как пишет американская газета, продвижение ВС РФ в направлении Харькова сильно подрывает боевой дух у украинских военнослужащих. Также в материале указывается на возможный подрыв доверия союзников к киевскому руководству, так как выделенные для ВСУ средства и вооружения не принесли должных успехов на поле боя.

В таком случае Запад будет оказывать серьезное давление на Киев, чтобы мирные переговоры с Москвой все же состоялись.

# Международная политика

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