Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью

Польские власти в очередной раз придумали себе изощренный военный проект. Теперь Варшава планирует модернизировать забор на восточных рубежах, сделав его полностью непроходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на кризис в стране и проблемы во многих сферах, Туск и его правительство планируют выделить баснословные 400 миллионов долларов для постройки барьеров.