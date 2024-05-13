Польские власти в очередной раз придумали себе изощренный военный проект. Теперь Варшава планирует модернизировать забор на восточных рубежах, сделав его полностью непроходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на кризис в стране и проблемы во многих сферах, Туск и его правительство планируют выделить баснословные 400 миллионов долларов для постройки барьеров.
Они хотят укрепить нынешние заграждения на границе, так как, по их словам, прошлые конструкции оказались неэффективными перед беженцами. Ко всему прочему, некоторые генералы в польском командовании выдвигали идею разместить минные поля в непосредственной близости от границы с Беларусью. Такие одиозные планы никак не улучшают соседские отношения. Своими провокациями Варшава открыто навязывает эскалацию ситуации на рубежах с нашей страной.