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Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью

13 мая 2024 13:47
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Польские власти в очередной раз придумали себе изощренный военный проект. Теперь Варшава планирует модернизировать забор на восточных рубежах, сделав его полностью непроходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на кризис в стране и проблемы во многих сферах, Туск и его правительство планируют выделить баснословные 400 миллионов долларов для постройки барьеров.

Правительство Польши выделит 400 млн долларов на укрепление забора на границе с Беларусью-1

Они хотят укрепить нынешние заграждения на границе, так как, по их словам, прошлые конструкции оказались неэффективными перед беженцами. Ко всему прочему, некоторые генералы в польском командовании выдвигали идею разместить минные поля в непосредственной близости от границы с Беларусью. Такие одиозные планы никак не улучшают соседские отношения. Своими провокациями Варшава открыто навязывает эскалацию ситуации на рубежах с нашей страной.

# Граница

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