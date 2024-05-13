Премьер Швеции допустил размещение «ядерного зонтика» в стране

Руководство Швеции допустило возможность размещения ядерного арсенала на территории страны, пишет ТАСС.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в беседе с Sveriges Radio заявил, о готовности страны разместить на своих военных объектах ядерное вооружение. Но подчеркнул, что такое решение может потребоваться в условиях военного конфликта, а не в мирное время.

Главным оппонентом для НАТО премьер выделил Россию. «Все страны альянса получат только пользу от ядерного зонтика, который должен быть до тех пор, пока у РФ есть ядерное оружие. И демократические государства должны иметь средства защиты от стран, которые могут угрожать ядерным оружием», – заявил Кристерссон.