Энергетический кризис может оставить Европу без авиасообщения

Энергетический кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, может оставить Европу без авиасообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запасов топлива там осталось всего на шесть недель. Если Ормузский пролив за это время не будет открыт, это грозит масштабным дефицитом.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что европейцам надо готовиться к массовой отмене рейсов, которые начнутся уже в ближайшее время. Нынешнюю ситуацию Бироль назвал крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Франция):

Сейчас мы имеем дело с действительно критической ситуацией, которая будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это продлится, тем хуже это будет для экономического роста и инфляции во всем мире. Последствия будут заключаться в повышении цен на бензин, повышении цен на газ, повышении цен на электроэнергию. Больше всего вначале пострадают бедные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Затем это дойдет до Европы и Америки.

Ранее Международный совет аэропортов Европы обратился в Еврокомиссию с письмом, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться уже в мае. Уже из-за резкого взлета цен на керосин крупнейшая авикомпания из Нидерландов объявила об отмене как минимум 160 рейсов в Европе.