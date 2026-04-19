Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине

У людей и роботов был один и тот же маршрут. Однако для последних выделили свою дорожку и уходили со старта они не все вместе, а с интервалом в 30 секунд. Участвовало более сотни команд, представивших свои разработки. Победителем стал робот «Молния» под номером 009. Его чистое время составило 50 минут 26 секунд. Это на 9 минут меньше, чем действующий до сих пор рекорд на подобной дистанции, установленный человеком.