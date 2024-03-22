Боррель: речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс

В канун саммита ЕС в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что европейцам не следует умирать за Донбасс, и подчеркнул важность оказания поддержки Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», – сказал политик.

Это высказывание было сделано на фоне слов французского президента Эммануэля Макрона о возможности направления на помощь Киеву европейских военных. По словам Макрона, Франция будет делать все для того, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

Тем не менее Владимир Путин в своем интервью Дмитрию Киселеву заявил, что введение европейских войск на территорию Украины никак не повлияет на ситуацию на поле боя и повлечет за собой серьезные последствия для Киева.