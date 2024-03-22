Из-за того, что Конгресс задерживает рассмотрение запроса о предоставлении помощи Киеву, украинским Вооруженным силам придется отступить с определенных позиций, заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх. Об этом сообщает РИА Новосит.

Она добавила, что Украине предстоит принимать решения стратегического плана по усилению своей обороны.

При этом поиощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не может сказать, будет ли согласовано выделение новой помощи Украине. Вашнгтон нашел способ направить Киеву боеприпасы на сумму 300 миллионов долларов, но их хватит лишь на пару недель.

Российские войска по-прежнему наступают в Украине, и Белый дом осознает, что Киев сдает позиции на поле боя. Российская сторона утверждает, что поставки вооружений на территорию Украины вовлекают государства НАТО в конфликт и тормозят урегулирование.