Президент подписал указ, корректирующий ПДД – что изменится?

Они способны развивать высокую скорость и по техническим параметрам соответствуют больше электроскутерам и мопедам, чем электросамокатам. По сути, речь идет о полноценном транспорте, который передвигается по тротуару, создавая опасность для пешеходов.

Корректировка правил дорожного движения. Президент подписал указ, основные положения которого начнут действовать с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения коснутся прежде всего владельцев средств персональной мобильности.

Для пользования нужно будет подтвердить его тип, оформить на транспортное средство электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ. Вводятся и скоростные ограничения: ездить на электросамокатах, сегвеях, моноколесах можно будет по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч, по тротуару – не более 10. Устанавливается запрет передвижения тяжелых устройств, масса которых превышает 35 килограммов, по тротуару.

В правилах дорожного движения также закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части. Это связано с тем, что с их участием за последние несколько лет значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Среди новшеств и то, что территории садоводческих товариществ теперь отнесены к жилой зоне. Документ подготовлен с учетом современных реалий и запроса общественности. Он прошел серьезное публичное обсуждение, получив свыше 600 откликов от жителей Беларуси.