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Маск объявил о создании мозгового имплантата, который вернет людям зрение

22 марта 2024 07:35
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Американский миллиардер Илон Маск презентовал новинку своей компании Neuralink – мозговой имплантат «Blindsight», который должен стать подспорьем для незрячих людей. Об этом пишет РИА Новости.

Маск заявляет, что благодаря этому устройству даже те, кому от рождения не дано видеть, снова обретут способность видеть.

Имплант уже тестируется на обезьянах, и, по мнению Маска, в итоге он сможет предоставить уровень зрения, сравнимый с обычным человеческим зрением.

Также Маск в январе сообщил, что уже первый человек получил имплантат компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Первоначальные данные о работе этого устройства выглядят обнадеживающе. Позднее он заявил, что это было новое устройство Neuralink под названием «Телепатия», которое позволит вам управлять смартфоном или компьютером с помощью своего разума. Этот прибор в первую очередь предназначен для людей, которые не могут использовать свои конечности.

Однако в калифорнийском центре компании Маска были проблемы с проверкой качества опытов на животных.

# Медицина # Илон Маск

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