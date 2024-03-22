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В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла женщина

22 марта 2024 07:56
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Во время утренних артобстрелов Белгорода со стороны ВСУ жертвой разорвавшегося боеприпаса стала женщина, которая выгуливала своих собак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Он также рассказал, что в теракте погиб один человек и двое пострадали. Губернатор уточнил, что женщина была на прогулке со своими собаками, когда вблизи нее произошел взрыв снаряда, и уточнил, что она умерла от полученных ран на месте.

Гладков выразил свои соболезнования родным и близким погибшей. В Белгороде в первой половине дня в пятницу, 22 марта, была объявлена ракетная тревога, в итоге было сбито восемь ракет РСЗО Vampire.

# Международная политика

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