Французы делают пожертвования государству для сокращения растущего госдолга

Французы затянули пояса, чтобы спасти тонущую экономику. Стало известно, что граждане, обеспокоенные бедственным положением своей страны, перечисляют в казну сотни и даже тысячи евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот только хватит ли народных пожертвований, чтобы залатать бюджетную дыру размером с Эйфелеву башню?

Только за прошлый год дефицит казны составил более 166 миллиардов евро. А госдолг вообще перевалил за 3 триллиона, достигнув 114 % ВВП. На фоне таких чудовищных показателей запаниковал даже Европейский центробанк. Там уже отказались помогать государству дальше наращивать задолженность. В итоге правительству Франции не осталось ничего, кроме как попросить граждан о национальном займе, цинично апеллируя к их патриотизму.

Но и это еще не все. Премьер-министр Франсуа Байру предлагает сэкономить около 44 миллиардов евро к 2026 году за счет заморозки пенсий и соцвыплат. В числе сомнительных предложений также отмена нескольких национальных праздников, дабы в году было больше рабочих дней. И это при том, что оборонные расходы страны остаются неприкосновенными.