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Лукашенко: наука должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом, – это важнейшая задача

05 августа 2025 17:24
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Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: наука должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом, – это важнейшая задача-2

Научная сфера состоит из трех направлений: университетской – это локомотив образовательной среды, ведомственной – работает под четкие запросы, и академической. Она обо всем и хотелось бы, чтобы о синергии.

Лукашенко: наука должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом, – это важнейшая задача-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время такое, что без реальных достижений научной сферы движения вперед невозможно. Мы обладаем самым важным, как я уже говорил, ресурсом – человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым. Мы вступаем в новую пятилетку, и наука во всех ее формах: академическая, отраслевая, вузовская – должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом. Это важнейшая задача. А все формы должны дополнять друг друга, обеспечивая синергетический эффект.

# Белорусская наука # НАН Беларуси # Александр Лукашенко

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