Лукашенко: наука должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом, – это важнейшая задача

Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время такое, что без реальных достижений научной сферы движения вперед невозможно. Мы обладаем самым важным, как я уже говорил, ресурсом – человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым. Мы вступаем в новую пятилетку, и наука во всех ее формах: академическая, отраслевая, вузовская – должна быть настроена на тот же результат, что и страна в целом. Это важнейшая задача. А все формы должны дополнять друг друга, обеспечивая синергетический эффект.