Болтон: Байден хочет поражения РФ, но боится победы Украины

Экс-советник главы Белого дома по нацбезопасности Болтон заявил, что президент Байден хочет, чтобы Москва проиграла, но в то же время боится победы Киева, пишет РИА Новости.

Если американский лидер верит в официальную позицию Америки, а это возврат суверенитета и территориальной целостности Украины, то он должен это доказать. Разработать план для этого, или сказать «нет», высказался Болтон. По мнению бывшего советника, действия Белого дома с точки зрения военной поддержки Украины недостаточны для эффективности.

Болтон также задал риторический вопрос, почему версия о возможной причастности Киева к ЧП на «Северных потоках» должна ставить под угрозу иностранную помощь Украине.

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