После банкротства крупных американских банков упали цены на нефть

Цены на нефть упали до трехмесячного минимума после банкротства крупных американских банков. Это вызвало новые опасения экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь специалисты с большей вероятностью прогнозируют финансовый кризис, который также может уменьшить спрос на энергоносители. Ведь после краха американских банков последовал черед европейских. Уже пострадали банки Швейцарии и Франции, обвал которых эксперты называют худшим за всю их историю. Интересно, что при этом в США инфляция замедляется, а в большинстве стран мира растет. Тем не менее ожидается, что ФРС на ближайшем заседании процентную ставку повысит, но незначительно.