Прямой эфир

После банкротства крупных американских банков упали цены на нефть

16 марта 2023 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цены на нефть упали до трехмесячного минимума после банкротства крупных американских банков. Это вызвало новые опасения экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После банкротства крупных американских банков упали цены на нефть-1

Теперь специалисты с большей вероятностью прогнозируют финансовый кризис, который также может уменьшить спрос на энергоносители. Ведь после краха американских банков последовал черед европейских. Уже пострадали банки Швейцарии и Франции, обвал которых эксперты называют худшим за всю их историю. Интересно, что при этом в США инфляция замедляется, а в большинстве стран мира растет. Тем не менее ожидается, что ФРС на ближайшем заседании процентную ставку повысит, но незначительно.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Калифорнии хотят эвакуировать 20 тысяч человек из-за масштабных оползней
16 марта 2023 08:59

В Калифорнии хотят эвакуировать 20 тысяч человек из-за масштабных оползней

Венгры требуют поднять зарплату молодым специалистам, чтобы те не уезжали из страны
16 марта 2023 08:58

Венгры требуют поднять зарплату молодым специалистам, чтобы те не уезжали из страны

В Дании собираются создать фонд помощи Украине, деньги которого пойдут на закупку оружия
16 марта 2023 08:56

В Дании собираются создать фонд помощи Украине, деньги которого пойдут на закупку оружия