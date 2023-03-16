Венгры требуют поднять зарплату молодым специалистам, чтобы те не уезжали из страны

Новости Венгрии. Более тысячи венгров вышли на улицы Будапешта. Недовольство жителей вызвала политика властей в сфере образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам активистов, после окончания вузов студенты спешат покинуть страну, поскольку предложить достойную работу и, главное, оплату труда им не могут. В результате молодые люди уезжают за границу. И получается, что система образования фактически работает на зарубежные компании. Протестующие призвали правительство увеличить финансирование сферы образования и улучшить условия труда молодых специалистов.