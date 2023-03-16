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Венгры требуют поднять зарплату молодым специалистам, чтобы те не уезжали из страны

16 марта 2023 08:58
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Новости Венгрии. Более тысячи венгров вышли на улицы Будапешта. Недовольство жителей вызвала политика властей в сфере образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгры требуют поднять зарплату молодым специалистам, чтобы те не уезжали из страны-1

По словам активистов, после окончания вузов студенты спешат покинуть страну, поскольку предложить достойную работу и, главное, оплату труда им не могут. В результате молодые люди уезжают за границу. И получается, что система образования фактически работает на зарубежные компании. Протестующие призвали правительство увеличить финансирование сферы образования и улучшить условия труда молодых специалистов.

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# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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