CNN: инцидент с американским беспилотником в Черном море может повлиять на помощь США Украине

Ситуация с беспилотником MQ-9, который во вторник, 14 марта, упал в воды Черного моря, может изменить сценарий оказания помощи Штатов Украине.

Сообщается, что в Соединенных Штатах могут усилиться мнения против помощи Киеву в военном плане из-за угрозы вовлечения США в конфликт. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на CNN. В материале отмечается, что бывший глава Белого дома Трамп и претендент на президентский пост Десантис обозначают, что в случае их победы ситуация по Киеву может быть пересмотрена. Их сообщения, что спасение Украины – не главный интерес национальной безопасности Штатов, имеют шанс получить высокую поддержку, особенно на фоне случая с американским дроном, пишут авторы. А произошедший инцидент усиливает риски прямого столкновения Штатов и Российской Федерации.