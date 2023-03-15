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CNN: инцидент с американским беспилотником в Черном море может повлиять на помощь США Украине

15 марта 2023 13:59
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Ситуация с беспилотником MQ-9, который во вторник, 14 марта, упал в воды Черного моря, может изменить сценарий оказания помощи Штатов Украине.

Сообщается, что в Соединенных Штатах могут усилиться мнения против помощи Киеву в военном плане из-за угрозы вовлечения США в конфликт. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на CNN. В материале отмечается, что бывший глава Белого дома Трамп и претендент на президентский пост Десантис обозначают, что в случае их победы ситуация по Киеву может быть пересмотрена. Их сообщения, что спасение Украины – не главный интерес национальной безопасности Штатов, имеют шанс получить высокую поддержку, особенно на фоне случая с американским дроном, пишут авторы. А произошедший инцидент усиливает риски прямого столкновения Штатов и Российской Федерации.

США отправили на место падения американского дрона в Черное море второй беспилотник

# Международная политика # Дональд Трамп

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