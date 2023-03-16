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В Калифорнии хотят эвакуировать 20 тысяч человек из-за масштабных оползней

16 марта 2023 08:59
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Новости США. Оползни обрушились на Калифорнию из-за обильных дождей. Два человека погибли. В 21 округе действует чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии хотят эвакуировать 20 тысяч человек из-за масштабных оползней-1

Десятки домов находятся под угрозой обрушения. Эвакуировать планируют около 20 тысяч человек. Правда, покинуть свои дома спешат не все. И некоторые жители в прямом смысле оказываются на грани. В результате перебраться в безопасное место им все же приходится. Правда, уже с помощью спасателей.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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