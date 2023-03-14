Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»

Российская Федерация предоставила переписку с ФРГ, Швецией и Данией по ЧП на «Северных потоках», сообщил заместитель постпреда России при ООН Полянский, пишет РИА Новости.

Он отметил, что копия документа распространена в Совбезе и Генассамблее ООН. ФРГ, Швеция, Дания – страны, которые расследуют чрезвычайное происшествие на газопроводах, и им Россия отправляла запрос на предоставление информации по этому делу. Полянский отметил, что в Организации Объединенных Наций теперь смогут убедиться, что Российская Федерация от расследования была отстранена и не получала никаких данных. Россию никто не информировал, хотя утверждалось обратное, сказал дипломат.