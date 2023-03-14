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Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»

14 марта 2023 08:34
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Российская Федерация предоставила переписку с ФРГ, Швецией и Данией по ЧП на «Северных потоках», сообщил заместитель постпреда России при ООН Полянский, пишет РИА Новости.

Россия обнародовала переписку с ФРГ, Швецией и Данией по «Северным потокам»-1

Он отметил, что копия документа распространена в Совбезе и Генассамблее ООН. ФРГ, Швеция, Дания – страны, которые расследуют чрезвычайное происшествие на газопроводах, и им Россия отправляла запрос на предоставление информации по этому делу. Полянский отметил, что в Организации Объединенных Наций теперь смогут убедиться, что Российская Федерация от расследования была отстранена и не получала никаких данных. Россию никто не информировал, хотя утверждалось обратное, сказал дипломат.

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# Международная политика # Дмитрий Полянский

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