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Херш: США могут вмешаться в конфликт в Украине при угрозе поражения Киева

15 марта 2023 07:04
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Соединенные Штаты не исключают возможность прямого вмешательства в конфликт в Украине, если будет угроза поражения Киева на поле боя. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш, приводит его слова ТАСС.

Он не стал называть своих информаторов, но отметил, что Штаты полностью поддерживают НАТО в операциях против России и эту войну считают своей против россиян. США обманывают себя относительно событий в Украине и итогов конфликта, сказал Херш. Российская Федерация еще не включила в СВО свои основные силы, подытожил он, выступая на мероприятии неправительственной организации в среду, 15 марта.

В Белом доме заявили, что перемирие в Украине нарушит Устав ООН

# Международная политика # Сеймур Херш

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