Большинство американцев против переизбрания Байдена на новый срок

Новости США. Лучше Трамп, чем Байден. Большинство американцев не хотят переизбрания действующего президента на новый срок. Таковы результаты недавнего опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против кандидатуры Байдена выступают 56 % американцев. А поддерживают лишь 26. В то же время кандидатуру Трампа не одобряют 54 % опрошенных. Как считают эксперты, такой результат свидетельствует о политическом кризисе в стране, поскольку большая часть населения не поддерживает двух главных претендентов на президентский пост. А свой голос американцы, вероятнее всего, будут отдавать по принципу «меньшее из двух зол». И главным виновников всех проблем станет именно Байден. Ведь уже сейчас работой президента недовольны около половины опрошенных.