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Большинство американцев против переизбрания Байдена на новый срок

20 марта 2023 06:10
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Новости США. Лучше Трамп, чем Байден. Большинство американцев не хотят переизбрания действующего президента на новый срок. Таковы результаты недавнего опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев против переизбрания Байдена на новый срок-1

Против кандидатуры Байдена выступают 56 % американцев. А поддерживают лишь 26. В то же время кандидатуру Трампа не одобряют 54 % опрошенных. Как считают эксперты, такой результат свидетельствует о политическом кризисе в стране, поскольку большая часть населения не поддерживает двух главных претендентов на президентский пост. А свой голос американцы, вероятнее всего, будут отдавать по принципу «меньшее из двух зол». И главным виновников всех проблем станет именно Байден. Ведь уже сейчас работой президента недовольны около половины опрошенных.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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