За антинацистские лозунги задерживают. Что происходит в Латвии и почему местных эсэсовцев до сих пор чтят?

Новости Латвии. Пока в Беларуси не дают разгореться искрам неонацизма, в соседней Латвии проходит шествие легионеров СС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот уже больше 20 лет 16 марта латыши собираются, чтобы почтить память тех, кто в годы Второй мировой сотрудничал с Гитлером и устраивал расправы над местными жителями. Этот год не стал исключением. Правда, к символике нацистов прибавились еще и украинские флаги, а в Риге предложили создать сквер или назвать улицу в память о коллаборантах. Как и зачем пособников нацистов в Латвии превращают в героев, разбирались наши корреспонденты.

Поклонение неонацизму и подмена понятий. Уже более 20 лет в Латвии отмечают день памяти воинов Латышского добровольческого легиона СС. Это те самые солдаты, которые во времена Великой Отечественной войны были на стороне Германии. Однако прошлое никого не волнует. Ежегодно 16 марта мнимые ветераны и их сторонники устраивают шествие в Риге, при этом открыто демонстрируются награды фашистской Германии и запрещенная у нас символика.

Этот год не стал исключением. На улицы вышли сотни людей, среди которых были и депутаты местного парламента. Причем одного из них задержали. Правда, за антинацистский лозунг. То, что было написано на плакате парламентария, явно не устроило нынешний режим. А именно «Латышские легионеры СС давали присягу Адольфу Гитлеру». Видимо, проявление здравого смысла и антинацистская позиция в Латвии приравниваются к преступлению.

Официальная Рига вот уже более 20 лет заявляет о невиновности латышских легионеров СС. Мол, их насильно мобилизовали и права отказаться у них не было. Кроме того, местные власти всячески открещиваются от участия легионеров в гитлеровских карательных акциях. Латышская пропаганда уверяет, что солдаты воевали только на линии фронта и не имели отношения к зверствам в тылу и прифронтовой зоне.

Однако насильственная мобилизация, на которую так упорно ссылается Рига, проводилась в Латвии только перед отступлением немецких войск в 1944-м. А до этого 11 полицейских батальонов, набранных из латышей, активно и добровольно участвовали в карательных акциях. В том числе на территории Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Согласно архивным документам, только за февраль-март в 1944 году латышские формирования уничтожили в Витебской области около 140 деревень, убили 17 тысяч человек и угнали в Германию еще 13 тысяч. Все эти зверства проводились накануне советского наступления, чтобы оставить после себя выжженную землю.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Свидетельство того мероприятия, которое проходит в Риге, вызывает у нас, безусловно, эмоции негодования. Еще больше негодования вызывают реакции ряда европейских стран, ООН. Сегодня мы наблюдаем яркое проявление этих двойных стандартов. Когда нет осуждения. Когда нацисты идут по той земле, где погибали и проливали кровь солдаты за то, чтобы не было повторения нацизма. Не секрет сегодня, что именно легионеры Латвии присягали Гитлеру в 1943 году. Они произносили присягу, ей следовали. Те, кто живы сегодня, я думаю, содрогаются от того, что европейские власти никак на это не реагируют.

После окончания войны значительная часть латышских солдат и офицеров СС не без помощи нацистского руководства эмигрировала за рубеж. Около 100 легионеров продолжают жить на территории США, Австралии, Бразилии и других стран. В самой Прибалтике их число доходит до 400. Именно эти люди продолжают продвигать нацизм на постсоветском пространстве.