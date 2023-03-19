Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения

Запад сегодня смотрит на Иран, который поднимает голову, достаточно скептически, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как говорил Президент, наступает время Азии. Речь не только об экономическом потенциале, которым обладает этот регион, один Китай чего только стоит, но и о политической силе, которую набирает Восток.

Китай выступает посредником в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, и в холодной войне, как минимум, передышка. Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипотношения еще в 2016-м. Реальные последствия этого соглашения еще предстоит оценить. Но сейчас уже можно говорить о роли Китая. Многие называют Пекин потенциальным противовесом США на Ближнем Востоке.

Также в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай активно работает в Афганистане для выстраивания транзитного коридора в Среднюю Азию и вкладывает деньги в инфраструктуру этой страны, откуда американцы ушли. А на неделе в Аравийском море прошли совместные учения России, Ирана и Китая.

В рамках учений участники отрабатывали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполняли артиллерийские стрельбы. В 2023 году это уже вторые военно-морские маневры России и Китая. И это пугает – не может не пугать – Запад, который выпускает бразды мирового правления прямо из рук и наблюдает, как у него на глазах формируется новый полюс притяжения.