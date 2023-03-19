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Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения

19 марта 2023 17:24
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Запад сегодня смотрит на Иран, который поднимает голову, достаточно скептически, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как говорил Президент, наступает время Азии. Речь не только об экономическом потенциале, которым обладает этот регион, один Китай чего только стоит, но и о политической силе, которую набирает Восток.  

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения-1

Китай выступает посредником в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, и в холодной войне, как минимум, передышка.  

Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипотношения еще в 2016-м. Реальные последствия этого соглашения еще предстоит оценить. Но сейчас уже можно говорить о роли Китая. Многие называют Пекин потенциальным противовесом США на Ближнем Востоке.  

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения-4

Также в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай активно работает в Афганистане для выстраивания транзитного коридора в Среднюю Азию и вкладывает деньги в инфраструктуру этой страны, откуда американцы ушли.  

А на неделе в Аравийском море прошли совместные учения России, Ирана и Китая.  

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения-7

В рамках учений участники отрабатывали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполняли артиллерийские стрельбы. В 2023 году это уже вторые военно-морские маневры России и Китая.  

И это пугает – не может не пугать – Запад, который выпускает бразды мирового правления прямо из рук и наблюдает, как у него на глазах формируется новый полюс притяжения.  

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения-10

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# Международная политика # Фотофакт

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