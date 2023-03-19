Протесты во Франции угрожают репутации Макрона. Почему он готов пожертвовать карьерой ради пенсионной реформы?

Новости Франции. Финансовые сложности сказываются на ситуации во Франции, которая уже не первую неделю охвачена протестами. Минувшей ночью в Париже и других городах страны было по-настоящему горячо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Французы выступают против пенсионной реформы. Демонстрации радикализируются и переходят в столкновения с полицией. Ночью с 18 на 19 марта стражи порядка применили против протестующих резиновые пули, дубинки, светошумовые гранаты. Во время демонстраций в Париже задержали больше 60 человек. Акции протеста проходят и в других городах практически по всей стране. Но такой народный гнев совсем не трогает президента Пятой республики.

Эммануэль Макрон неоднократно предлагал повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, но момент настал только сейчас. Необходимость реформы власти объясняют банальной нехваткой денег на выплату пенсий. По официальным данным, в 2023 году дефицит составит 13,5 миллиарда евро. Но откуда тогда 400 миллиардов на армию и поддержку Украины, задаются справедливым вопросом протестующие.

А чем дальше затянуться боевые действия, тем выше поднимется и градус народного гнева. Так что европейскую демократию будут испытывать на прочность. Хотя французская, судя по всему, уже проверку не прошла.

Масла в огонь протестов подливают и действия Макрона, который продавил скандальный закон без согласования с нижней палатой парламента. В понедельник, 20 марта, в Национальном собрании Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству.