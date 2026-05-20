Около 20 человек погибли в результате непогоды в Китае

Около 20 человек погибли в результате непогоды, которая накрыла центральные и южные и центральные районы Китая. Сильные ливни, которые идут там несколько дней вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 20 человек погибли в результате непогоды, которая накрыла центральные и южные и центральные районы Китая. Сильные ливни, которые идут там несколько дней вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как минимум в 8 провинциях закрыты школы, прекращена работа предприятий, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, возникли серьезные проблемы с подачей электричества и связью. В пострадавшие районы направлены бригады спасателей и армейские подразделения, которые занимаются расчисткой завалов и эвакуацией жителей. По данным синоптиков возник высокий риск схода оползней и подъема уровня воды.