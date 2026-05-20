В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

Вооруженные силы Литвы 20 мая объявили воздушную тревогу. Причиной стал неопознанный объект, похожий на беспилотник. Сначала предупреждение получили жители восточных районов, однако позже угрозу распространили и на Вильнюсский округ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого в литовской столице временно закрыли аэропорт и остановили общественный транспорт. В ряде населенных пунктов, включая Вильнюс, началась эвакуация людей в укрытия. В убежищах находилось и руководство страны – президент, премьер-министр и спикер Сейма. Минобороны республики сообщило, что для проверки в небо подняли истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Спустя некоторое время тревогу отменили.