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В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

20 мая 2026 10:44
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Вооруженные силы Литвы 20 мая объявили воздушную тревогу. Причиной стал неопознанный объект, похожий на беспилотник. Сначала предупреждение получили жители восточных районов, однако позже угрозу распространили и на Вильнюсский округ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона-2

Из-за этого в литовской столице временно закрыли аэропорт и остановили общественный транспорт. В ряде населенных пунктов, включая Вильнюс, началась эвакуация людей в укрытия. В убежищах находилось и руководство страны – президент, премьер-министр и спикер Сейма. Минобороны республики сообщило, что для проверки в небо подняли истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Спустя некоторое время тревогу отменили.

# Новости Литвы

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