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Российская делегация прибыла в Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной

07 марта 2022 10:36
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Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в том же «Домике охотника», что и в предыдущий раз. Формат предстоящей встречи – закрытый, без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская делегация прибыла в Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной-1

Первые мирные переговоры состоялись 28 февраля недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Вторые – в Брестской области. Известно, что сейчас туда держит путь делегация России. Она уже в Беларуси. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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