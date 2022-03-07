Российская делегация прибыла в Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в том же «Домике охотника», что и в предыдущий раз. Формат предстоящей встречи – закрытый, без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые мирные переговоры состоялись 28 февраля недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Вторые – в Брестской области. Известно, что сейчас туда держит путь делегация России. Она уже в Беларуси. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.