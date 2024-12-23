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Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта в Украине

23 декабря 2024 14:43
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Избранный на пост президента США Дональд Трамп цитирует слова Владимира Путина об улаживании конфликта на Украине в рамках своего избирательного обещания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта в Украине-1

Фото: instagram realdonaldtrump

«…во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», – говорится в материале.

Путин сказал, что готов встретиться с Трампом. Трамп пообещал урегулирование конфликта путем переговорного процесса и утверждал, что сможет решить проблему за один день.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин # Выборы в США

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