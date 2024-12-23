Трамп захотел купить Гренландию для безопасности США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что контроль над территорией Гренландии нужен для обеспечения национальной безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Он назначил Кена Хоури послом в Дании, отмечая его способность представить интересы США. Во время первого срока Трампа СМИ писали о его интересе к покупке Гренландии, но Дания отказалась обсуждать продажу.