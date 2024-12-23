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Трамп захотел купить Гренландию для безопасности США

23 декабря 2024 14:18
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что контроль над территорией Гренландии нужен для обеспечения национальной безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Трамп захотел купить Гренландию для безопасности США-1

Фото: pixabay

Он назначил Кена Хоури послом в Дании, отмечая его способность представить интересы США. Во время первого срока Трампа СМИ писали о его интересе к покупке Гренландии, но Дания отказалась обсуждать продажу.

# Международная политика

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