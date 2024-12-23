В порту Риги сократят большую половину штата

Латвия продолжает марафон сокращений персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В порту Риги уволят большую часть штата. 75 полицейских пойдут искать новую работу. Здесь необходимости в них уже нет, ведь и охранять фактически нечего.

Грузопотоки порта стабильно снижаются. Такая тенденция наблюдается последние 5 лет. Падение сильно ускорилось после введения Латвией санкций против белорусских и российских и грузов. Оборот товаров в прибалтийской республике в январе – июле 2024 года снизился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель выше среднего по ЕС. Но стране не привыкать возглавлять антирейтинги. Сегодня она часто принимает так называемые решения об оптимизации. Так, ранее правление Рижского порта выставило на аукцион свое главное офисное здание – тоже из-за ненадобности. Стартовая цена составляет почти 4,5 миллиона евро.