Президент Молдовы Майя Санду потребовала готовить силовой захваты ТЭС в Приднестровье из-за проблем с электроснабжением после истечения срока российско-украинского соглашения о транзите газа, сообщили в СВР России. Об этом пишет РИА Новости.

Санду отказалась обсудить с Киевом вопрос о прекращении подачи газа и переложила ответственность на Москву. Она приказала разработать план военной операция по взятию под контроль Приднестровья и устранению российского присутствия миротворцев. Молдова собирается завести уголовные дела против приднестровского руководства за проявление сепаратизма. ЕС против такого развития событий, но не представляет, как повлиять на Санду.

Ранее Молдова объявила чрезвычайное положение в энергетическом секторе, а Приднестровье – чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом.