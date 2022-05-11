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Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура

11 мая 2022 14:11
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Новости Индии. Индию накрыла аномальная жара. Температура на севере страны и в столице превысила +40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура-1

В результате началась нехватка воды. В некоторых районах нет электричества. Многие местные жители страдают от тепловых ударов. Известно о гибели более чем 20 человек. Хуже всего ситуация в трущобах, так как там у многих нет даже водопровода.

Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура-4

В 2022 году весна для Индии стала самой жаркой за последние 100 лет. Как сообщают метеорологи, температура летом может стать еще выше. На этом фоне правительство разработало планы действий на случай чрезвычайных погодных условий.

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# Погода # Фотофакт

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