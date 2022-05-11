Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура

Новости Индии. Индию накрыла аномальная жара. Температура на севере страны и в столице превысила +40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.