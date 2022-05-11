Немецкий командующий: «Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО»

НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска задействованы в военных учениях в Литве. Мероприятия проходят под руководством Германии и продлятся до 20 мая.

Бернд Шутт, начальник оперативного командования немецкого Бундесвера:

Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО. Потому что, в конце концов, мы не можем сосредоточиться только на одной стране. Требования в отношении войск жизненно важны. Итак, как вы, возможно, знаете, Германия готова направить больше войск в НАТО для этой цели. Совершенно ясно, что коллективная оборона, основанная на развитии безопасности на Востоке, будет основным усилием и для вооруженных сил Германии.