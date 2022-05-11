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Немецкий командующий: «Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО»

11 мая 2022 13:49
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НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска задействованы в военных учениях в Литве. Мероприятия проходят под руководством Германии и продлятся до 20 мая.

Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе. Подробнее.

Немецкий командующий: «Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО»-1

Бернд Шутт, начальник оперативного командования немецкого Бундесвера:
Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО. Потому что, в конце концов, мы не можем сосредоточиться только на одной стране. Требования в отношении войск жизненно важны. Итак, как вы, возможно, знаете, Германия готова направить больше войск в НАТО для этой цели. Совершенно ясно, что коллективная оборона, основанная на развитии безопасности на Востоке, будет основным усилием и для вооруженных сил Германии.

# Военные учения # Бернд Шутт # Фотофакт

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