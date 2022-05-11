Действовали довольно жёстко. Шествие митингующих в Армении переросло в столкновение с полицией

Их организовывает движение «Сопротивление». В него входят представители разных оппозиционных сил. Так, в Ереване их шествие переросло в столкновение с полицией. Задержаны более 60 протестующих. Правоохранители действовали довольно жестко. Задержанных буквально заталкивали в полицейские машины. Напомним, протесты в Армении начались еще в 2020-м. После того как Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В результате туда вошли российские войска, а часть региона осталась под контролем Азербайджана. После этого в Армении несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Их участники требовали отставки премьер-министра, президента, местных чиновников, а также военное руководство.

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