Прямой эфир

Действовали довольно жёстко. Шествие митингующих в Армении переросло в столкновение с полицией

11 мая 2022 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. В Армении продолжаются антиправительственные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовали довольно жёстко. Шествие митингующих в Армении переросло в столкновение с полицией-1

Их организовывает движение «Сопротивление». В него входят представители разных оппозиционных сил. Так, в Ереване их шествие переросло в столкновение с полицией. Задержаны более 60 протестующих. Правоохранители действовали довольно жестко. Задержанных буквально заталкивали в полицейские машины. Напомним, протесты в Армении начались еще в 2020-м. После того как Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В результате туда вошли российские войска, а часть региона осталась под контролем Азербайджана. После этого в Армении несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Их участники требовали отставки премьер-министра, президента, местных чиновников, а также военное руководство.

Читайте также:

Трагедия в университете Боливии. Неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов

Гибелью 7 человек завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке

Жители Риги принесли цветы к советскому памятнику. Мэрия приказала их убрать, а мемориал оцепила полиция

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура
11 мая 2022 14:11

Не хватает воды, в некоторых районах нет электричества. В Индии всё никак не падает температура

Немецкий командующий: «Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО»
11 мая 2022 13:49

Немецкий командующий: «Для меня кристально ясно, что мы должны смотреть на НАТО»

Сгорело более 500 домов. Штормовой ветер оборвал линии электропередач, поэтому загорелся лес в Сибири
11 мая 2022 11:35

Сгорело более 500 домов. Штормовой ветер оборвал линии электропередач, поэтому загорелся лес в Сибири