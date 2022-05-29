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Джо Байден: за последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы

29 мая 2022 16:35
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Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Техасе 18-летний парень купил оружие на свой день рождения, а затем открыл огонь в начальной школе. Его жертвами стали 19 детей 9 и 10 лет, а также два педагога.

Джо Байден: за последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы -1

Действующий президент США Джо Байден призвал американцев выступить против оружейного лобби.

Джо Байден: за последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы -4

Джо Байден, президент США:
За последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы. Для чего, во имя бога, вам нужно штурмовое оружие, кроме как для того, чтобы кого-то убить? Производители оружия потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, что приносит им наибольшую прибыль. Пришло время противостоять оружейному лобби.

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# Стрельба в США # Джо Байден # Фотофакт

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