Джо Байден: за последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы

Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Техасе 18-летний парень купил оружие на свой день рождения, а затем открыл огонь в начальной школе. Его жертвами стали 19 детей 9 и 10 лет, а также два педагога.

Джо Байден, президент США:

За последние 10 лет было зарегистрировано более 900 случаев стрельбы на территории школы. Для чего, во имя бога, вам нужно штурмовое оружие, кроме как для того, чтобы кого-то убить? Производители оружия потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, что приносит им наибольшую прибыль. Пришло время противостоять оружейному лобби.

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