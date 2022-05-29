Сенатор США: мои коллеги-республиканцы больше беспокоятся о Национальной стрелковой ассоциации, чем о погибших детях

Новости США. Бреши в законодательстве, бездействие властей и десятки убитых детей и взрослых. История США тесно связана с массовыми расстрелами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, в Техасе 18-летний парень купил оружие на свой день рождения, а затем открыл огонь в начальной школе. Его жертвами стали 19 детей 9 и 10 лет, а также два педагога.

Изменится ли что-то сейчас? Сложный вопрос. Все предыдущие попытки принять федеральные ограничения на оружие потерпели неудачу. Подобные законопроекты сразу блокируются республиканцами. В Сенате США их большинство.