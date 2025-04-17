Юрий Фролов посетил предприятие «Пеленг» в рамках единого дня информирования

Единство народа, всеобщая память и преемственность поколений. Об этом шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом «Пеленга», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она прошла в рамках единого дня информирования. Главная тема – 80 лет Победы. Говорили о важности сохранения исторической правды. Затронули также вопрос геополитической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны. Важно не подвергаться манипуляциям деструктивных каналов и учиться отличать правду от фейков. Юрий Фролов также посетил производство предприятия и определил путь дальнейшего развития. Это стратегически важный для страны объект, где выпускают оптические электронные системы военного и гражданского назначения. Разработки «Пеленга» успешно показывают себя и на Земле, и в космосе.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Это действительно передовое предприятие нашей страны. Это космические технологии, это высокоточная оптика. Мой визит – это не только знакомство с предприятием, это и проведение единого дня информирования, тема – 80-летие Победы советского народа над фашизмом. Сейчас, конечно, информационное поле перегружено информацией, деструктивной в этом плане. Наши западные «партнеры» стараются переписать историю. Сносятся памятники, замалчивается или искажается историческая правда. И наша задача донести эту информацию.

На предприятии выпускают свыше 100 видов продукции, некоторые из них под грифом «секретно». Продукция пользуется спросом более чем в 10 странах мира.