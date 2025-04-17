Кочанова: наблюдатели от миссии стран СНГ дали высочайшую оценку электоральной кампании в Беларуси

СНГ – старейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Когда-то оно стало первой попыткой восстановить разорванные связи. И за несколько десятков лет Содружество подтвердило статус площадки для взаимодействия в совершенно разных форматах. Один из них – парламентское измерение. И вот сегодня, 17 апреля, в Санкт-Петербурге представители государств-единомышленников сверяют часы интеграции в этом формате. Город на Неве принимает весеннюю сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Безопасность, искусственный интеллект, предстоящий юбилей Великой Победы. Какие темы еще нас объединяют в современном «зубастом» мире – репортаж Алины Мычко.

Таврический дворец. Ранее – резиденция известного государственного деятеля Григория Потемкина и первый российский парламент, ныне – штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ. Именно здесь рождаются новые законодательные инициативы и совершенствуются главные документы государств-участников Содружества.

Алина Мычко, корреспондент:

В составе парламентских делегаций образованы 10 постоянных комиссий. Они занимаются разработкой проектов модельных законодательных актов. Это своего рода ориентиры в развитии нормативно-правовых баз для стран СНГ. Уже принято более 700 таких документов, 70 % из них были внедрены в законодательства стран-участниц Содружества. Главная тема первого дня весенней сессии – безопасность во всех ее аспектах. Развитие технологий и искусственного интеллекта порождает новые вызовы и угрозы. Внедрение достижений научного прогресса может привести к существенной трансформации экономики, сокращению рабочих мест и развитию социальной напряженности. Кроме того, технологии становятся страшным оружием в руках тех, для кого мир и стабильность – не в приоритете. О том, как найти баланс между безопасностью и инновациями, парламентарии говорили на международной антитеррористической конференции. В рамках МПА СНГ уже принято более 600 модельных законов, которые охватывают все сферы жизнедеятельности – Алейник. Подробности здесь.

В фокусе внимания и тема информационной безопасности. На заседании постоянной комиссии белорусская сторона озвучила заявление к 80ти-летию Великой Победы. В нем подчеркнута необходимость объединения усилий в сохранении памяти о бессмертном Подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной. Инициатива нашла широкую поддержку среди парламентариев стран содружества. Единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром для всех наших партнёров – Косачёв. Подробности здесь. Центральным событием этого дня стало заседание Совета МПА СНГ. Диалог собрал руководителей парламентов Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и других стран. Теплые приветствия и неформальные рукопожатия – как очередное доказательство крепкой дружбы и единства наших государств перед лицом любых вызовов.

Парламентарии Содружества подвели итоги наблюдения за выборами Президента Беларуси. Они подчеркнули демократичность процесса и полное соответствие его законодательству. Несмотря на попытки внешнего вмешательства в президентскую кампанию, у деструктивных сил не было ни малейшего шанса – отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Одной из форм и методов работы нашей Межпарламентской ассамблеи и стран Содружества Независимых Государств является наблюдение за выборами. Больше 300 участков посетили наблюдатели от миссии стран СНГ. Они дали высочайшую оценку проведенной электоральной кампании в Беларуси. Они встречались с людьми, они бывали на избирательных участках. Они видели, насколько белорусы едины в своем устремлении сохранить мир и стабильность в нашей стране.