Белый дом намерен обвинить РФ во вмешательстве в выборы

Администрация действующего лидера США Байдена собирается выдвинуть обвинения в адрес России в попытке повлиять на выборы в Америке. Об этом пишет ТАСС.

Источники телеканала CNN сообщают, что 4 сентября Белый дом собирается сделать публичное заявление, а Министерство юстиции Штатов планирует объявить о мерах противодействия предполагаемому вмешательству России.

В Кремле в ответ заявили, что исход выборов в Соединенных Штатах будет определять американский народ, а роль российской стороны – наблюдение без вмешательства. Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

При этом 21 июля Байден решил оставить свой пост и поддержать Камалу Харрис в борьбе за президентское кресло. Тем временем Дональд Трамп стал победителем республиканской номинации на пост президента США.