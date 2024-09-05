Прямой эфир

Белый дом намерен обвинить РФ во вмешательстве в выборы

05 сентября 2024 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Администрация действующего лидера США Байдена собирается выдвинуть обвинения в адрес России в попытке повлиять на выборы в Америке. Об этом пишет ТАСС.

Источники телеканала CNN сообщают, что 4 сентября Белый дом собирается сделать публичное заявление, а Министерство юстиции Штатов планирует объявить о мерах противодействия предполагаемому вмешательству России.

В Кремле в ответ заявили, что исход выборов в Соединенных Штатах будет определять американский народ, а роль российской стороны – наблюдение без вмешательства. Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

При этом 21 июля Байден решил оставить свой пост и поддержать Камалу Харрис в борьбе за президентское кресло. Тем временем Дональд Трамп стал победителем республиканской номинации на пост президента США.

# Камала Харрис # Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
10 мигрантов пострадали при крушении поезда в Мексике
05 сентября 2024 07:23

10 мигрантов пострадали при крушении поезда в Мексике

В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы
05 сентября 2024 07:22

В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы

Засуха в Греции обнажила руины древней деревни
05 сентября 2024 06:30

Засуха в Греции обнажила руины древней деревни