В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы

В Эстонии из-за нехватки учеников с начала нового учебного года закрыли две школы. И, как выяснилось, это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство образования изучает вопрос о прекращении приема в те учебные заведения, в которых менее 100 школьников. По данным ведомства, таких минимум полтора десятка по всей стране. Впрочем, небольшой шанс доработать хотя бы до конца этого учебного года у них еще есть, так как окончательное решение принимают местные власти.