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В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы

05 сентября 2024 07:22
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В Эстонии из-за нехватки учеников с начала нового учебного года закрыли две школы. И, как выяснилось, это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы-2

Министерство образования изучает вопрос о прекращении приема в те учебные заведения, в которых менее 100 школьников. По данным ведомства, таких минимум полтора десятка по всей стране. Впрочем, небольшой шанс доработать хотя бы до конца этого учебного года у них еще есть, так как окончательное решение принимают местные власти.

# Кризис в ЕС

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