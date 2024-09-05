10 мигрантов пострадали при крушении поезда в Мексике

С рельсов сошли в том числе цистерны с химическими веществами. Для ликвидации последствий аварии на место прибыли пожарные и медики. Они и обнаружили среди обломков вагонов людей. Как выяснилось, это были нелегалы, которые спрятались в поезде в надежде таким образом попасть в США. Сколько точно человек находилось в составе в момент ЧП, неизвестно.