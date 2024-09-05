Прямой эфир

10 мигрантов пострадали при крушении поезда в Мексике

05 сентября 2024 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По меньшей мере 10 человек пострадали при крушении грузового поезда на севере Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 мигрантов пострадали при крушении поезда в Мексике-2

С рельсов сошли в том числе цистерны с химическими веществами. Для ликвидации последствий аварии на место прибыли пожарные и медики. Они и обнаружили среди обломков вагонов людей. Как выяснилось, это были нелегалы, которые спрятались в поезде в надежде таким образом попасть в США. Сколько точно человек находилось в составе в момент ЧП, неизвестно.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы
05 сентября 2024 07:22

В Эстонии из-за нехватки учеников закрываются школы

Засуха в Греции обнажила руины древней деревни
05 сентября 2024 06:30

Засуха в Греции обнажила руины древней деревни

14-летний подросток расстрелял учеников школы в США
05 сентября 2024 06:30

14-летний подросток расстрелял учеников школы в США