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Засуха в Греции обнажила руины древней деревни

05 сентября 2024 06:30
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В Греции рекордная жара. Во многих регионах засуха. Руины деревни Каллио, затопленной в конце 70-х годов, появились над водой, которая отступила почти на 40 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха в Греции обнажила руины древней деревни-2

Теперь видны и доступны для изучения полуразрушенные стены домов, школы и церкви. Жара в Греции установилась еще в начале лета и не спадала весь сезон.

# Природные катаклизмы

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