Засуха в Греции обнажила руины древней деревни

В Греции рекордная жара. Во многих регионах засуха. Руины деревни Каллио, затопленной в конце 70-х годов, появились над водой, которая отступила почти на 40 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь видны и доступны для изучения полуразрушенные стены домов, школы и церкви. Жара в Греции установилась еще в начале лета и не спадала весь сезон.