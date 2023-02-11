Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»

Новости Турции. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов. Такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто минимизирует последствия разрушений, есть и белорусы. В Турции работает отряд МЧС «ЗУБР».
Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:
Войсковые приборы, которые позволяют обнаруживать пострадавших под завалами, – это радар-детекторы, видеоэндоскопы, аккустические приборы, а также аварийно-спасательная оборона для пробивания железобетонных завалов, обломков, любых конструкций для извлечения в любых условиях.
Продолжаются поисково-спасательные работы и в Сирии. Но надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают. В стране в результате землетрясения погибли около 3,5 тысячи человек.