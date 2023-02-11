Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»

Новости Турции. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов. Такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто минимизирует последствия разрушений, есть и белорусы. В Турции работает отряд МЧС «ЗУБР».

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Войсковые приборы, которые позволяют обнаруживать пострадавших под завалами, – это радар-детекторы, видеоэндоскопы, аккустические приборы, а также аварийно-спасательная оборона для пробивания железобетонных завалов, обломков, любых конструкций для извлечения в любых условиях.