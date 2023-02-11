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Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»

11 февраля 2023 08:19
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Новости Турции. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов. Такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто минимизирует последствия разрушений, есть и белорусы. В Турции работает отряд МЧС «ЗУБР».

Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»-1

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:
Войсковые приборы, которые позволяют обнаруживать пострадавших под завалами, – это радар-детекторы, видеоэндоскопы, аккустические приборы, а также аварийно-спасательная оборона для пробивания железобетонных завалов, обломков, любых конструкций для извлечения в любых условиях.

Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»-4

Продолжаются поисково-спасательные работы и в Сирии. Но надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают. В стране в результате землетрясения погибли около 3,5 тысячи человек.

Белорусы помогают искать выживших в Турции. На месте трагедии работает отряд МЧС «ЗУБР»-7

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