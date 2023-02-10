Где лучше переждать сильное землетрясение и что делать после? Рассказываем правила выживания

Если вы живете в регионе, где землетрясения – это очень редкое явление, например, в Беларуси, то наверняка не представляете, что нужно делать при ощущении незначительных толчков и как вести себя при мощных. Но даже если вам приходилось быть в эпицентре этого природного явления, то, возможно, вы делали что-то не так. Поэтому расскажем, какие правила следует соблюдать человеку во время землетрясения, чтобы выжить. Слабые подземные толчки. Где переждать?

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При ощущении первых толчков рекомендуется сразу перекрыть газ, воду и электричество. Если толчки несильные, то переждать стихию лучше в том месте, где вы находитесь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Отойдите на открытое пространство подальше от зданий, линий электропередач, если землетрясение застало вас на улице. Не бегайте вокруг построек и не заходите в них. Если вы находитесь в машине, найдите открытую местность и не выходите, пока толчки не прекратятся. Разрушительное землетрясение. Что делать?

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Если подземные толчки выше пяти баллов, и вы находитесь в здании выше второго этажа, не покидайте его. Лучше всего стать в углу внутренней стены, в дверном проеме или лечь в ванну. Можно залезть под кровать, под стол – это защитит от падающих предметов и обломков. Лучше всего держаться подальше от окон и тяжелой мебели, например, шкафов.

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Если человек оказался в завале, нужно успокоиться и глубоко дышать. Люди способны выдержать жажду и голод, если не растрачивают энергию бесполезно. Поэтому нужно попытаться сосредоточиться и поискать возможный выход. Если рядом нет других людей, прислушаться и крикнуть. Поищите поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы. К примеру, фонарик, зеркало, металлические предметы, которыми можно постучать, чтобы привлечь внимание. Все закончилось. Можно успокоиться?